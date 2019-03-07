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رياضة

جماهير القلعة الحمراء تطلق هاشتاج الأهلى على الدورى ناوى.. ومغردون: طول عمرك مفرحنا

الخميس 07/مارس/2019 - 10:51 ص
صدى البلد
منار نور
أصبحت جماهير القلعة الحمراء تحلم باللحظة التى يتوج فيها النادى الأهلى بطلا للدورى الممتاز لهذا العام، على الرغم من تصدر نادى الزمالك للبطولة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الأهلاوى_على_الدورى_ناوي، وتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى.

"طول عمرك مفرحنا.. تحية للإدارة المحترمة بقيادة الأسطورة محمود الخطيب #الأهلاوى_على_الدورى_ناوي

بإذن ربي الدوري أهلاوي #الأهلاوى_على_الدورى_ناوي

الأهلى بطل الدورى #الأهلاوى_على_الدورى_ناوي

#الأهلاوي_على_الدوري_ناوي.. إن شاء الله الدورى للأهلى

#الأهلاوى_على_الدورى_ناوي.. الأهلي ما لينا غيره والله ما لينا غيره

الدوري الواحد والأربعين إن شاء الله #الأهلاوي_على_الدوري_ناوي

#الأهلاوي_على_الدوري_ناوي أهلاوي أهلاوي أهلاوي
أهلاوي ع المكسب ناوي

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