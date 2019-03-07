ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 7 مارس 2019

الخميس 07/مارس/2019 - 10:23 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الخميس 7 مارس 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 1.75 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6.75 جنيه، والبصل من 3.50 إلى 5.50 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات، والفاصوليا بـ17 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ6 جنيهات، واللفت بـجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والباذنجان البلدي 5 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8.50 جنيه، واليوسفي 3 جنيهات.

ترشيحاتنا

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

بسعر 19 مليون دولار.. شاهد أغلى سيارة بنيت في العالم

شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو

عودة من بعيد.. مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو

أب يتهرب من إثبات نسب ابنه بسبب كوباية مياه ..فيديو

عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لوزير الإسكان عاصم الجزار

أستاذ مسالك يوضح كيفية التخلص من مشكلات الجهاز البولي

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات.. فيديو

دراسة تكشف نوعية الأحلام التي يراها الأشخاص قبل موتهم

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

فيديو

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو
تأهيل الشباب: نهدف لزيادة فرص العمل في الشركات الكبرى.. فيديو
عاصم الجزار يزف بشرى لـ مستحقى دعم الإسكان الاجتماعى.. فيديو
تعرف على خدمة مشاركة السيارات البديلة عن التاكسي.. فيديو
وزير الإسكان: قطاع العقارات حاكم في اقتصاد الدولة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟