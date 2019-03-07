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أخبار البلد

محمد محسن يتقمص دور سي السيد أمام هبة مجدي في معكم منى الشاذلي.. اليوم

الخميس 07/مارس/2019 - 12:37 م
صدى البلد
محمد صبحى
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقتى اليوم الخميس وغدا الجمعة من برنامج "معكم"، الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، بالإضافة الى محمود موسى الصياد المصرى الذى انقذ عشرات المواطنين من الحريق الذى دمر 3 مدن يونانية فى أغسطس الماضى، في أول ظهور له على قناة مصرية.

ومن المقرر أن تتحدث هبة مجدي خلال حلقتي البرنامج عن هوايات محسن الغريبة ومنها حبه لجمع التحف والانتيكات، وفسرت لماذا تلك الهواية تثير رعبها في بعض الأحيان، كما يتحدث محسن عن فكرة جلسة التصوير التي تم نشرها مؤخرا، والتي كانا يرتديان خلالها ملابس مصنوعة من قصاصات الأقمشة المتبقية من مصانع الملابس.

وخلال اللقاء يتنافس محسن وهبة على تحصيل النقاط خلال فقرات التحدي، حيث يتشاركا في مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي تنوعت بين الغناء والإجابة على الأسئلة التنافسية، بينما يتألق محسن في تقديم دور "سي السيد" الذي يلعبه أمام هبة التي تجسد شخصية "أمينة" في مشهد يستعرضانه خصيصا على جمهور البرنامج.
محمد محسن يتقمص دور سي السيد أمام هبة مجدي في معكم منى الشاذلي.. اليوم
محمد محسن يتقمص دور سي السيد أمام هبة مجدي في معكم منى الشاذلي.. اليوم
محمد محسن يتقمص دور سي السيد أمام هبة مجدي في معكم منى الشاذلي.. اليوم
محمد محسن يتقمص دور سي السيد أمام هبة مجدي في معكم منى الشاذلي.. اليوم
محمد محسن يتقمص دور سي السيد أمام هبة مجدي في معكم منى الشاذلي.. اليوم
محمد محسن يتقمص دور سي السيد أمام هبة مجدي في معكم منى الشاذلي.. اليوم

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