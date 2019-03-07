بمناسبة يوم المرأة العالمي.. افتتاح معرض الأسر المنتجة بالعريش

افتتح ايهاب حسن مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالتعاون مع إدارة التدريب، وجهاز المشروعات الصغيرة، معرض الأسر المنتجة والذي يشمل المنتجات السيناوية والمشغولات اليدوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك تحت شعار "كلنا أنتي"، بمركز شباب مدينة العريش، في إطار سلسلة المعارض التي تنظمها المديرية لتشجيع الأعمال اليدوية للسيدات في سيناء.



وقال الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب بالمحافظة، إن 35 عارضة من الجمعيات الأهلية ومديريات الخدمات شاركوا في المعرض، مضيفا أن المديرية تسعى إلى الاهتمام بالحرف اليدوية والمشغولات التراثية، والتي تعتمد على المقومات البيئية بالمحافظة، كمفردات رئيسية للتراث السيناوي، وذلك من أجل تنشيط المرأة السيناوية في مختلف مدن المحافظة في العريش وبئر العبد ووسط سيناء.



وأضاف "حسن" أنه سيتم التنسيق لافتتاح معرض دائم بالتنسيق مع الجهات المختصة لمساعدة السيدات في عرض إنتاجهن عن طريق وزارة الشباب والرياضة.

