5 سفن غارقة تتمنى زيارتها.. 3 منها فى البحر الأحمر..صور

"مصائب قوم عند قوم فوائد".. هذه العبارة ليست من وحي الخيال أو مجرد جملة عابرة، لك أن تتخيل أن كوارث بحجم سفن عملاقة كـ تيتانيك التى راح ضحيتها ألاف الأرواح، تتحول بعد عشرات السنين لمواقع غطس استثنائية.



ولكن القائمة لا تحتوي على تيتانيك فقط، فهناك سفن أخرى ذات شهرة واسعة غرت فى أماكن عدة، تحولت مواقع غطس مذهلة، وكان لمصر نصيب الأسد حيث يستقر فى أعماقها 3 سفن تحديدًا فى البحر الأحمر.



1- جيانيس د - البحر الأحمر

غرقت احدي أطول السفن فى العالم بطول 330 قدم، في شمال غرب جزيرة شادوان بشمال البحر الأحمر، وهى سفينة يونانية كانت تستخدم فى نقل الخشب حتى غرقا فى أبريل 1983 عندما كانت فى طريقها من كرواتيا إلى المملكة العربية السعودية.



2- المحطم روسي - البحر الأحمر

سفينة تجسس روسية تدعى، ويقع حطامها على عمق حوالي 80 قدم بالقرب من جزيرة زبردج في البحر الأحمر، وغرقت في عام 1982، بعدما ضربتها الشعاب المرجانية.



3- أومبريا - البحر الأحمر

سفينة نقل ركاب بسعة 2000 راكب و 9000 طن من البضائع، اشترتها الحكومة الإيطالية في عام 1935 وضمتها لأسطولها البحري، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية غرقت أومبريا، وهى محملة بـ 360 ألف قنبلة، و 60 صندوقًا من المتفجرات، ومخازن سلاح أخري تزن 8600 طن، وهى واحدة من أفضل مواقع الغوص في العالم.



4- تيتانيك - نيوفاوندلاند

انطلقت في رحلتها في 10 إبريل 1912، متجهة من ساوثهامبتون الإنجليزية إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، وغرقت بعد 4 أيام بعد اصطدمت بجبل جليدي قبل منتصف الليل وغرقت بالكامل بعد ساعتين و40 دقيقة من لحظة الاصطدام، وكان على متنها 2223 شخصا، نجا منهم 706.



5- الأمبير ألبرت - هندوراس

سفينة شحن تحطمت بالقرب من جزيرة رواتان في عام 1987، ويمتد حطام السفينة على عمق يتراوح بين 40 و 70 قدمًا، بينما تغطيه مجموعة من الشعاب المرجانية الإستثنائية، التى حولت الحطام لمنبع حياة بحرية كاملة وغنية.