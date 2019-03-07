مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالسكة الحديد لصرف ٢٧ ألف جنيه لمتهم..مستندات

قضت المحكمة التأديبية العليا ،برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية للعاملين السابق بهيئة سكك حديد مصر ، بالغرامة التي تعادل أجره ، وخصمت أجر شهرين من راتب كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر ، كما خصمت ١٥ يومًا من أجر رئيس قسم الاستحقاقات بالسلامة والمخاطر بالهيئة ، وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي ، و المساس بالمصلحة المالية للدولة.



وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال الأول بصفته الوظيفية قرر تطبيق المادة ١٠٠ من لائحة العاملين على موظف وقام بصرف نصف أجره بالمخالفة للقانون ، وبرغم صدور حكم جنائي ضد هذا الموظف، وذلك دون العرض على الإدارة القانونية لإبداء رأيها ، وترتب على ذلك صرف مبلغ ٢٧ ألف جنيه دون وجه حق.



وقام المحال الثاني بصرف نصف المنح لنفس الموظف حال عدم استحقاقه، لها لصدور حكم جنائي ضده ، فضلًا عن قيامة بتحرير مذكرة لإدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة وضمنها بيانات على خلال الحقيقة والواقع ، وهى طلب من الشئون القانونية بتحديد المبالغ المالية التي حصل عليها الموظف المذكور بدون وجه حق ، ودَّون المحال مبلغ ١٩ ألف جنيه ، في حين أن المبالغ الفعلية التي حصل عليها الموظف ٢٧ ألف جنيه ، وهو أمر يشكل ذنب مؤثم في حق المحال.



ووضعت المحكمة في اعتبارها أنه وبرغم ثبوت التهم في حق المحال ، إلا أنه قام بمخاطبة شئون العاملين والإدارة القانونية لمعرفة مصير الحكم الصادر ضد هذا الموظف .



وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث ، فإنه أهمل الإشراف والمتابعة بصفته رئيس قسم الاستحقاقات بقطاع المخاطر ، على المحال الثانى (مرؤوسه) ، وأقر بأنه وَّقع على ما عرضه عليه المحال الثانى من مبالغ مالية تم صرفها للموظف ، وكان لا يعلم أنها بيانات غير صحيحة ، لأنه لم يقم بمراجعتها بنفسه واعتمد على مرؤوسه ، ودفع المسئولية عنه بحجة ضغوط العمل ، واعتبرت المحكمة ذلك عدم يقظة وإهمال في أداء العمل ويستوجب العقاب

