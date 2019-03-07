الأوقاف تطلق 4 قوافل دعوية للمحافظات مساء اليوم

تنطلق وزارة الأوقاف مساء اليوم أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات ( الجيزة – المنيا – البحيرة – ومرسى مطروح)، لأداء خطبة الجمعة غدا وإلقاء الدروس الدينية بعدد من المساجد .



وأوضحت "الأوقاف" في بيان لها "، أن القوافل الدعوية التي تنطلق في محافظات الجمهورية، تأتي تحت عنوان: "مفهومُ الشهادةِ بينَ الحقيقةِ والادعاءِ"، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.



وأضافت أنه يشارك في قافلة محافظة الجيزة، كل من "الشيخ مصطفى عبد السلام محمد محمد ، والشيخ أحمد عبد الهادي علي حسن، والشيخ سعد حسين سعد إبراهيم، والشيخ صالح رويس أحمد رويس، الشيخ أحمد عبد الله السعيد، الشيخ فايق محمدي أحمد، والشيخ محمد محمود محمد أحمد، الشيخ مأمون عبد العظيم مأمون، الشيخ محمود محمد علي، الشيخ محمد عاشور إبراهيم".



وأشارت الوزارة إلى أن القافلة الثانية المتجهة لمحافظة المنيا، يشارك فيها كل من: «الشيخ أحمد ربيع أحمد السيد، الشيخ رشيد صابر عبد الرحيم، الشيخ عمر حسان عيد، الشيخ سعد قرني جابر، الشيخ محمد رمضان عبد الله، الشيخ محمد عمر عبد الجليل، الشيخ محمد أحمد علي محمد، الشيخ ناصر هاشم محمد، الشيخ رضا محمد محمد فرغلي، الشيخ محمد فايز ثابت».



وأوضحت أن القافلة الثالثة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يشارك فيها كل من، «الشيخ محمد محمد عبد الله مرعي، الشيخ أحمد خميس رحيم، الشيخ سعيد جمعة عبد السلام، الشيخ جلال محمد كامل محمد عقدة، الشيخ مؤمن فؤاد عبد العال »، والقافلة الرابعة إلى محافظة مرسى مطروح، ويشارك فيها كل من، «الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ، الشيخ عمرو محمد عبد الغفار الكمار، الشيخ محمد إسماعيل أبو سعدة، الشيخ محمد سيد العايدي».