رمضان عبد الرازق: لا يجوز استخدام مصطلح أهل الذمة الآن

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، أنه لا يجوز استخدام مصطلح أهل الذمة فى هذا العصر على المسيحيين أو غيرهم، مشيرا إلى أنهم مواطنين عاديين.



وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذا المصطلح كان فى عهد النبى وأطلقه عليهم، وكان مناسبا وقتها".



واستشهد بحديث النبي "من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله".