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رياضة

روما يعلن إقالة مدربه دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري الأبطال

الخميس 07/مارس/2019 - 07:21 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن نادي روما الإيطالي ، إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني للفريق من منصبه ، وذلك بعد سلسلة النتائج السيئة لفريق ذئاب العاصمة هذا الموسم.

يذكر أن دي فرانشيسكو قاد روما الموسم الماضي لأكبر إنجاز في تاريخ النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا ، بتأهله لدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي.


وجاء قرار الإقالة بعد توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا ، وذلك بعد الخسارة أمس أمام فريق بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، كذلك توديع الفريق لبطولة كأس إيطاليا بعد الخسارة من فيورنتينا بمجموع اللقائين 7-1 ، أيضًا احتلال الفريق للمركز الخامس في الدوري الإيطالي ، والخسارة المذلة من لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.

وتشير التقارير الصحفية أن الإيطالي كلاوديو رانييري هو الأقرب لتولي قيادة فريق الذئاب ، وذلك بعد إقالته من تدريب نادي فولهام الإنجليزي.

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