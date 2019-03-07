روما يعلن إقالة مدربه دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري الأبطال

أعلن نادي روما الإيطالي ، إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني للفريق من منصبه ، وذلك بعد سلسلة النتائج السيئة لفريق ذئاب العاصمة هذا الموسم.



يذكر أن دي فرانشيسكو قاد روما الموسم الماضي لأكبر إنجاز في تاريخ النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا ، بتأهله لدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي.





وجاء قرار الإقالة بعد توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا ، وذلك بعد الخسارة أمس أمام فريق بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، كذلك توديع الفريق لبطولة كأس إيطاليا بعد الخسارة من فيورنتينا بمجموع اللقائين 7-1 ، أيضًا احتلال الفريق للمركز الخامس في الدوري الإيطالي ، والخسارة المذلة من لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.



وتشير التقارير الصحفية أن الإيطالي كلاوديو رانييري هو الأقرب لتولي قيادة فريق الذئاب ، وذلك بعد إقالته من تدريب نادي فولهام الإنجليزي.