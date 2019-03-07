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رياضة

كاف يعقد ورشة عمل لـ حكام الـ VAR فى جنوب إفريقيا

الخميس 07/مارس/2019 - 07:54 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
تعقد اللجنة التحكيمية التابعة للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ورشة عمل للحكام على استخدام تقنية الفيديو ( VAR ) في جنوب أفريقيا في الفترة من 26 حتى 30 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تدعو اللجنة التحكيمية للكاف قضاة الملاعب فى القارة السمراء المرشحين للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها صيف العام الجاري فى مصر من أجل التواجد فى ورشة العمل تمهيدا للاستفادة من فعالياتها.

يذكر أن مصر نجحت فى نيل شرف تنظيم كان 2019 بعد تجريد الكاف الكاميرون من استضافة العرس الإفريقي واعتذار المغرب عن المضى قدما فى ماراثون السباق.

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