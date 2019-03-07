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رياضة

محمد فضل يزور ملعب الإسكندرية خلال أيام استعدادا لـ أمم إفريقيا

الخميس 07/مارس/2019 - 09:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
قرر محمد فضل مدير بطولة أمم إفريقيا إجراء زيارة الى ملعب استاد الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الوقوف على مدى جاهزيته من النواحى الفنية والإنشائية.

ونجحت مصر فى نيل شرف تنظيم نهائيات كان 2019 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بعد تجريد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الكاميرون من استضافة العرس القاري و اعتذار المغرب عن المضي قدما فى ماراثون السباق.

يذكر أن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ورئيس مجموعة الإسكندرية ببطولة أمم أفريقيا زار اليوم الخميس استاد الإسكندرية وتفقد كافة الإنشاءات والمدرجات.

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