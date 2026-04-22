محافظ الغربية يتابع انتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته اليومية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لسير العمل في تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات، إلى جانب متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار متابعته المستمرة لضبط الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن تحرير 38 محضر غلق للمحال المخالفة لمواعيد الغلق،وأكد المحافظ أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، مع تكثيف الجهود خاصة خلال الفترات الليلية، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، مشيرًا إلى أن منظومة المتابعة اللحظية تضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء بكافة القطاعات الخدمية.

وأضاف أن الأنشطة الحيوية المرتبطة باحتياجات المواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، تعمل وفق الضوابط المنظمة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأثر.

التواصل مع القيادات التنفيذية

وفي السياق ذاته، واصلت القيادات التنفيذية بالمحافظة تنفيذ جولات ميدانية تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث قام المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، بالمرور على عدد من المراكز والمدن لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل.