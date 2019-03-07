يوري مرقدي يطلق كليبه الجديد توت.. فيديو

أطلق الفنان اللبناني يوري مرقدي فيديو كليب أغنيته الجديدة "توت"، والتي كان قد طرح أغنيتها في أواخر العام الماضي، وهي من كلمات والحان: يوري مرقدي، ومن توزيع: كريم عوض.



وعلق يوري مرقدي على الكليب في بيان صحفي، قائلًا: "أغنية توت لا تشبه أي أغنية على الساحة الفنية بحيث إنها أتت من وجع المواطن اللبناني ومن صميم معاناته اليوميّة في بلد اصبح العيش فيه مهمة مستحيلة .



وكان أخر أعمال يوري مرقدي الفنية، هو المسلسل اللبنانى "مجنون فيكى"، الذي يشارك فيه يوري مع المطربة رولا سعد، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد، انطوانيت عقيقى، البان خوند، جوانا كركى، شيرين الحاج، على عمار، روزى الخولى وعدد من فنانين آخرين، ومن تأليف فراس جبران، إخراج ندلى قدبح.