لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي في المران الأول بالكونغو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الكونغو على ملعب الشهداء، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس.



بدأ المران بمحاضرة فنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والذي تحدث إلى اللاعبين عن أهمية مباراة فيتا كلوب المقبلة.



واستمرت المحاضرة ١٠ دقائق. شهدت حديث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة، وكيفية التعامل مع أرضية الملعب وأجواء المباراة.



ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



