ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي في المران الأول بالكونغو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:56 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الكونغو على ملعب الشهداء، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس.

بدأ المران بمحاضرة فنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والذي تحدث إلى اللاعبين عن أهمية مباراة فيتا كلوب المقبلة.

واستمرت المحاضرة ١٠ دقائق. شهدت حديث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة، وكيفية التعامل مع أرضية الملعب وأجواء المباراة.

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

تعرف على موقف أنغام من أبناء زوجها الرابع

روما يعلن إقالة مدربه دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري الأبطال

المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة عند توقيع الكشف عليها

تجنب حذف بطاقتك التموينية من الدعم.. بهذه الطرق

مي عمر بـ لوك جديد وتثير حيرة جمهورها

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

الدولار يسجل أدنى تراجع له منذ عامين فى نهاية تعاملات الأسبوع

قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

تقرير إفريقي يشكك في نجاح الـ VAR في أمم أفريقيا وتوقيت استخدامه

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو

عبود ماهر يكتب ..جرائم طبيب الغلابة

فرج عامر يكشف عن سبب رحيل ياسر إبراهيم للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟