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أخبار البلد

EG GATE تحصد المركز الأول بمسابقة The Golden City Gate 2019 في برلين

الخميس 07/مارس/2019 - 09:54 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
فازت اليوم شركة بوابة مصر للعالم "الرقمية" EG GATE – إحدى شركات صندوق تحيا مصر – بالمركز الأول عن فئة الابداع والأفكار الجديدة المبتكرة في مسابقة The Golden City Gate؛ للأفلام الدعائية السياحية التي تقام سنويًا على هامش بورصة برلين للسياحة ITB بألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 10.000 شركة سياحة يمثلون حوالي 181 دولة حول العالم.

تسلمت الجائزة الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم "الرقمية" EG GATE، وذلك بحضور كل من الأستاذة أماني الترجمان رئيس القطاع السياحي بالشركة، والأستاذ شريف مرزوق رئيس القطاع التجاري.

وقد استحقت الشركة بجدارة الجائزة عن فيلمها الدعائي للترويج للشركة والأهداف التي أنشئت من أجلها وأيضا تسويق مصر سياحيا وتجاريا وتسويق المنتجات اليدوية المصرية والمستنسخات والهدايا التذكارية الفرعونية وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية والوسائل التكنولوجية في مجال الإنتاج الفني والتصوير بتقنية الواقع الافتراضي والمعزز والمسح ثلاثي الأبعاد وزيارات الواقع الافتراضي والمعزز AR وVR.

تعد هذه المسابقة أحد أهم المسابقات الدولية لتقييم الأفلام السياحية الدعائية حيث تضم لجنة تقييم هذه الأفلام 45 خبير دولي في مجال التسويق والعلاقات العامة والإنتاج الفني، وقد جاء الفيلم الدعائي المقدم من شركة EG GATE ليعبر عن اسلوب متميز من العبقرية والابتكار والإبداع والشمول ولتكون هذه الأسباب مجتمعة أحد أسباب اختيار مصر ممثلة فى شركة EG GATE للفوز بجائزة المركز الأول في الابداع والابتكار.

وقد أعربت الدكتورة ميناس إبراهيم عن فخرها وسعادتها البالغة بهذه الجائزة والشهادة الدولية لتعبر عن جدارة وريادة منصة EG GATE في التسويق الالكتروني السياحي الدولي، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريمها بجائزة دولية، فقد تم تكريمها خلال المؤتمر الذي نظمته شركة IBM العالمية "Think 2019" بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 12 الي 15 من فبراير الماضي، وذلك لريادة منصة EG GATE في رقمنة الاقتصاد المصري والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

كما شهد الربع الأول من عام 2019 توقيع الدكتورة ميناس ابراهيم للعديد من بروتوكولات التعاون على كافة المستويات المحلية، العربية، الاقليمية والعالمية؛ وأحدثها هو التعاقد مع شركة NAS Communications الكورية بغرض التوسع بالمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الاسيوية في التجارة والسياحة وغيرها.

يذكر أن شركة بوابة مصر للعالم " الرقمية" EG GATE هي إحدى شركات صندوق تحيا مصر ــ شركة مساهمة مصرية ذات أهداف قومية يشرف مجلس إداراتها بممثلين عن وزارات الاتصالات والسياحة والطيران والتجارة والصناعة والأثار، كما تعد الشركة هي المنصة الحكومية للتسويق والتجارة والحجوزات الإليكترونية لجمهورية مصر العربية.
EG GATE تحصد المركز الأول بمسابقة The Golden City Gate 2019 في برلين
EG GATE تحصد المركز الأول بمسابقة The Golden City Gate 2019 في برلين
EG GATE تحصد المركز الأول بمسابقة The Golden City Gate 2019 في برلين
EG GATE تحصد المركز الأول بمسابقة The Golden City Gate 2019 في برلين
EG GATE تحصد المركز الأول بمسابقة The Golden City Gate 2019 في برلين

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