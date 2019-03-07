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أخبار العالم

حماس: جاهزون للذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية

الخميس 07/مارس/2019 - 10:29 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قال عضو المكتب السياسي لـ حماس، خليل الحية، إن الحركة جاهزة فورًا لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس للخروج من الحالة الوطنية الراهنة، وأعرب الحية عن أمله أن يستجيب الرئيس محمود عباس لذلك.

ووفقا لموقع رسالة نت الفلسطيني، أعلن الحية في مؤتمر صحفي عقب لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمكتبه في مدينة غزة: "نحن في حماس من حيث المبدأ مع إجراء انتخابات للخروج من الحالة الوطنية الراهنة والتداول السلمي للسلطات".

وأضاف أن "الانتخابات هي المدخل الطبيعي والتجربة الديمقراطية التي نؤمن بها، فإما أن تكون الانتخابات المدخل للحالة الوطنية للخروج منها أو نتيجة لتوافق وطني وتطبيق لاتفاقيات موقعة، وتشكيل حكومة والذهاب بعد ذلك للانتخابات".

وتابع: "جئنا لمحاولة أن تكون الانتخابات طريق مناسبة لفك هذه العزلة بين قطاع غزة والضفة، هذا العمل هو عمل سياسي؛ لكننا قبلنا بهذا الدور لإنهاء الصراع بين حماس وفتح..نأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح وتتم الانتخابات بالطريقة المناسبة".

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