فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف

فاجأ برنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة دى أم سي تقديم الإعلامي أحمد فايق، مروة الحفناوي، المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس من المحمول في شركة «إنتل»، باستضافة والدتها على الهواء الدكتورة ميرفت فتح الباب.



وجرت مروة الحفناوي، مسرعة على والتها وحضنها وقالت إنها أكبر وأجمل مفاجأة.



وأضافت مروة الحفناوي، أنها تقوم بتحليل كل ما هو جديد من الهيئة المنظمة للاتصالات في العالم بالكامل، وأن جزءا كبيرا من عملها يقوم على البحث، أنها تقوم بالتحكم في الإشارات لمنع انقطاعها.



وأشارت إلى أن الجيل الخامس من الهواتف يوفر أفضل خدمة، وتكون الإشارات به محصنة بدرجة كافية حتى لا تنقطع وتصل في وقت سريع.



وتابعت أن مشكلة تداخل الاتصالات الهاتفية في بعضها تظهر بشكل كبير في الملاعب وحضور الجماهير، حيث يتحدث أكثر من 10 آلاف شخص في نفس الوقت، فضلا عن استخدام الإنترنت.



وقال الإعلامي أحمد فايق، إن الاتحاد الأوروبي استعان بمهندسة مصرية لديها 32 عامًا للتخطيط للجيل الخامس من الهاتف المحمول، موضحًا أنها المهندسة مروة الحفناوي، 32 عامًا، والتي تتولى المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس من المحمول في شركة انتل.



وأضاف أن مصر موجودة في كل مكان في العالم له علاقة بالتكنولوجيا والتقدم والعلم، مشيرا إلى أن مروة الحفناوي حصلت على الدكتوراة من جامعة ميونخ في عمر 29 عامًا، وكانت السيدة الوحيدة، وعملت في أكبر شركة اتصالات يابانية.



وأضاف أن اليابان وألمانيا استعانا بها في هذا المجال، ومع ذلك علاقاتها لم تنقطع عن مصر، وما زالت مستمرة، مؤكدًا أنها قصة نجاح نادرًا ما تتكرر.

