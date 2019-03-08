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مرأة

أماكن بالجسم لا يصلح لها التقشير الكيميائي

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر التقشير الكيميائي، أحد الأساليب التجميلية الحديثة وقد تستخدمها الفتيات بشكل خاطئ.

وأكدت خبيرة التجميل مي جلال أن التقشير لا يصلح لاي منطقة بالجسم، حيث أنه يصلح لمنطقة اليدين التقشير السطحي لتفتيح لون اليدين وإزالة البقع، كما يمكن استخدام التقشير المتوسط لإزالة التجاعيد البسيطة والمتوسطة من اليدين.

وأضافت: لكنه لا يصلح لكافة مناطق الجسم إلا التقشير السطحي فقط، حيث أن التقشير المتوسط والعميق يمكن أن يسببا أضرار بالجلد في مناطق الجسم المختلفة.

وأشارت إلى أنه على أي شخص بحالة صحية جيدة ولا يعاني من التهابات بالجلد أو أمراض جلدية مزمنة، أن يقوم بإجراء التقشير الكيميائي، ولكن يفضل من هم يملكون بشرة فاتحة، حيث أنه يجعل لون البشرة أفتح، وبالتالي إذا كان لون بشرتك داكنا وأردت الحفاظ على هذا اللون لن يصلح لك إلا التقشير السطحي فقط.

كما يحدد طبيب التجميل مدى تحمل البشرة للمواد المستخدمة عليها، فمن الممكن ألا تصلح هذه المواد لأصحاب البشرة الحساسة أو الجلد الرقيق، كما أن هناك بعض الأشخاص لا يستجيبون للتقشير الكيميائي بصورة جيدة.

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