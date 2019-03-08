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حوادث

إخلاء جميع المراكب المجاورة لحريق المعادي.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:13 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
على محمد على
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإخلاء المركب المجاورة للحريق الذى اندلع منذ قليل داخل يخت بمنطقة المعادي، وذلك تحسبًا لامتداد النيران، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات فى الأرواح.

وكانت دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منذ قليل، بـ 22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب التى اندلعت فى باخرة سياحية بكورنيش المعادي، تحسبًا من امتداد النيران واتساع نطاقها، حيث تم إخلاء الباخرة من روادها والعاملين بها.

وكان حريق ضخم قد شب فى تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، حيث التهم باخرة سياحية بكورنيش المعادى، أمام أكاديمية السادات، على الفور تم توجيه سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

ويقوم رجال الإنقاذ بجهود مضنية لسرعة إخماد النيران التى غطت سماء المنطقة بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل، وتبين أن الباخرة ملك للشركة المصرية الايطالية.

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