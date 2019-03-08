ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السيطرة على حريق الباخرة السياحية بالمعادي

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:00 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
كتب – محمد صبرى:
أنقذت العناية الإلهية الرواد والعاملين بباخرة سياحية شهيرة بكورنيش النيل بالمعادى من الموت المحقق بعد ان فوجئوا باندلاع النيران فى مطبخ الباخرة وامتدت النيران لباقى الطوابق لتدمر محتويات الباخرة والأربعة طوابق بالكامل دون خسائر فى الأرواح.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقوا بلاغا بالحريق على الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحوا بعد عدة ساعات من محاصرة كرات اللهب التي غطت سماء كورنيش النيل .

فيما تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

ترشيحاتنا

مفاجأة .. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن تدريب ريال مدريد

ينتحر بسلك مكنسة داخل مسجد بالمنوفية.. وزوجته: كان تعبان نفسيا وبيتعالج

5 مشاهد مأساوية من داخل حريق يخت المعادي.. فيديو وصور

طارق شوقي : الاستعانة بالخبرة الأجنبية لحل مشاكل تواجه التعليم في مصر

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو

لحظة اشتعال النار في باخرة سياحية بكورنيش المعادي.. فيديو وصور

شاهد.. زوج أنغام بصحبة أولاده من زوجته الأولى

أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد السياسية المعارضة مرال اكشنر

التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء

شاهد.. مغرد إماراتي يدعم السياحة المصرية من وسط البلد

أسواق: الانخفاض يسيطر على القمح والأرز والفول والزيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو
فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟