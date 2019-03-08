السيطرة على حريق الباخرة السياحية بالمعادي

أنقذت العناية الإلهية الرواد والعاملين بباخرة سياحية شهيرة بكورنيش النيل بالمعادى من الموت المحقق بعد ان فوجئوا باندلاع النيران فى مطبخ الباخرة وامتدت النيران لباقى الطوابق لتدمر محتويات الباخرة والأربعة طوابق بالكامل دون خسائر فى الأرواح.



وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقوا بلاغا بالحريق على الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحوا بعد عدة ساعات من محاصرة كرات اللهب التي غطت سماء كورنيش النيل .



فيما تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .



