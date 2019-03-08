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مرأة

طريقة عمل خبز التوست بالمنزل

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر خبز التوست من أنواع المخبوزات التي يعشقها الكثير منا ونقدم لكم الوصفة الصحيحة لعمل التوست في المنزل.


المقادير :

300جرام دقيق الذرة أو الأرز أو أي نوع الدقيق خالي من الجلوتين

2 ملعقة صغيرة سكر

7 جرامات خميرة الخبز

2 جرام ملح

100 مللتر حليب سائل فاتر

40 جرام زبده مذابة

100 مللتر ماء فاتر

بيضة

إليكم طريقة التحضير :
.

- تخلط جميع المواد مع بعضها البعض

- تترك العجينة حتى تختمر

- بعد أن تختمر العجينة ندهن اليد بالزيت ونعجنها جيدًا حتى يخرج الهواء منها

- نضع ورق الزبدة في قالب التوست ونضع فيه العجين

ثم توضع في فرن محمى على حرارة 50 حتى يتضاعف حجمها

ثم ندهن الوجه بصفار البيض المخلوط بملعقة حليب بودرة

تخبز على حرارة 180 حتى النضج

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