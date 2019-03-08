أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

نعى أحمد صلاح حسنى لاعب الاهلي السابق، إبنة عمرو بركات لاعب سموحة المُعار من صفوف النادي الأهلي، التي توفتها المنية امس الخميس، بإحدى مستشفيات الإسكندرية.



وكتب حسنى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏البقاء لله في ابنه لاعب الاهلي السابق وسموحة الحالي عمرو بركات يارب صبره وقويه، البقاء لله في الجنة".



كانت ابنة عمرو بركات تم حجزها فى إحدى الحضانات بعد ولادتها مبكرًا وعانت من بعض الأمراض ثم توفاها الله.



وانتقل عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي إلى فريق سموحة لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.







