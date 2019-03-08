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تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الأهرام:
أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز فى مصر
الرئيس: طرح أول مزايدة للتنقيب بالبحر الأحمر.. والاستفادة من الثروة الطبيعية

الأخبار
50 ألف جهاز لكشف السائقين المدمنين على الطرق السريعة

الجمهورية
الجزار: انجاز 700 ألف شقة إسكان اجتماعى و 82 ألف فى الطريق
عبد الحميد: طرح 24 ألف وحدة بالصعيد بأسعار الإعلان التاسع

الشروق
وزير المالية: لا ضرائب جديدة ونرسي نظامًا يتمتع بالشفافية لزيادة النمو ودعم الاستثمار

صدى البلد
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