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فن

أمير أباظة يهنئ سميحة أيوب بعيد ميلادها

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
سمر سعد
وجه الناقد أمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، تهنئة للفنانة سميحة أيوب بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "أباظة": "اليوم 8 مارس عيد ميلاد سيدة المسرح كل سنة وحضرتك طيبة".

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه باسم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب تمنح ضمن جوائز شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هذا العام، وذلك تقديرا وعرفانا بدور سيدة المسرح العربي فى إثراء الفن المصرى، وتشجيعا لحركة المسرح الشبابى وتدعيما للمواهب والطاقات الفنية المسرحية.

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