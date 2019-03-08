خطة النواب تجتمع لمناقشة استراتيجية مصر 2030.. الأحد

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء والمطالبات التي طالبت بها اللجنة الفرعية.



كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018.



فيما تناقش اللجنة الاقتصادية بالنواب، طلبات الإحاطة الموجهة لكل من الدكتور وزير المالية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة الموجهين للدكتور محمد معيط وزير المالية، والطلب المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي.



وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا وسيلفيا نبيل لويس و(59) نائبًا وممدوح مقلد و(80) نائبًا وإيهاب منصور و(70) نائبًا وهبة هجرس احمد و(60) نائبًا) في ذات الشأن.