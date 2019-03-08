ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

خطة النواب تجتمع لمناقشة استراتيجية مصر 2030.. الأحد

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:32 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء والمطالبات التي طالبت بها اللجنة الفرعية.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018.

فيما تناقش اللجنة الاقتصادية بالنواب، طلبات الإحاطة الموجهة لكل من الدكتور وزير المالية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة الموجهين للدكتور محمد معيط وزير المالية، والطلب المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا وسيلفيا نبيل لويس و(59) نائبًا وممدوح مقلد و(80) نائبًا وإيهاب منصور و(70) نائبًا وهبة هجرس احمد و(60) نائبًا) في ذات الشأن.

ترشيحاتنا

نجاة رئيس دولة عربية من محاولة اغتيال

الإسكان الاجتماعي: 19% من الحاصلين على وحدات سيدات.. فيديو

هزة أرضية في كوريا الشمالية وسط مخاوف من نشاط نووي

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

طريقة عمل خبز التوست بالمنزل

عزيزية الشرقية.. قبلة عشاق الحواوشي.. والأربعاء اليوم المقدس

عامل يعذب ابنة زوجته الرضيعة حتى الموت

مفتي الجمهورية: دعم أبطال الجيش في حروبهم لحماية الوطن واجب شرعي

شاهد.. هيدي كرم تطل بـ النبيتي في أحدث صورها

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

واشنطن تتهم طهران بخرق قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخ باليستية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

فيديو

أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين
التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو
العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو
الإسكان الاجتماعي: 19% من الحاصلين على وحدات سيدات.. فيديو
فيديوجراف| قصة أول جريدة ظهرت في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟