جامعة الفيوم تشارك في ملتقى أرسينوي الدولي للفن المعاصر.. صور

شاركت جامعة الفيوم فى فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي للفن التشكيلي المعاصر بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمشاركة 16 فنانًا يمثلون دول مصر واليابان وأسبانيا وبلغاريا. الذى أقيم تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور



وتفقد اللواء محافظ الفيوم، فعاليات معرض الفنون بحضور الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق والدكتورة دينا طريف مؤسسة الملتقى والأستاذة سوزان عبد القادر مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وممثلي الثقافة والسياحة بالمحافظة، وضم الملتقى 25 عملًا فنيًا من خلال لوحات مستلهمة من الطبيعة المكانية والبيئة الريفية وتم المزج فيها بين مظاهر الصحراء والزراعة والماء والسماء ولوحات تعبيرية عن المجتمع الريفي والحضارة الفرعونية وأنماط البيئة .



ويهدف الملتقى إلى إثراء الفن التشكيلي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة ويعمل على تنشيط السياحة وفتح أبواب جديدة لدعوة مختلف دول العالم لزيارة مصر بوجه عام والفيوم على وجه الخصوص.



قدم محافظ الفيوم شكره للقائمين على الملتقى ولقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم مطالبًا الوفود المشاركة بنقل الصورة إلى بلادهم بما شاهدوه من مميزات على أرض الواقع بقرية تونس معربًا عن أمله بالتوسع بمثل هذه الفاعليات، كما أكد على العمل من خلال الفريق الواحد وروح التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات



وأشاد بالأعمال الفنية المعروضة بالملتقى والتي عبرت عن البيئة الريفية والمجتمع البدوي مشيرًا إلى أهمية تلك الملتقيات في نقل الصورة السياحية المناسبة لمختلف دول العالم، وعقب ذلك تم منح شهادات التقدير للمشاركين بالملتقى وتم تقديم فقرة فنية من الغناء البدوي.