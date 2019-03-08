ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة الفيوم تشارك في ملتقى أرسينوي الدولي للفن المعاصر.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:05 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شاركت جامعة الفيوم فى فعاليات ملتقى أرسينوي الدولي للفن التشكيلي المعاصر بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمشاركة 16 فنانًا يمثلون دول مصر واليابان وأسبانيا وبلغاريا. الذى أقيم تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور

وتفقد اللواء محافظ الفيوم، فعاليات معرض الفنون بحضور الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق والدكتورة دينا طريف مؤسسة الملتقى والأستاذة سوزان عبد القادر مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وممثلي الثقافة والسياحة بالمحافظة، وضم الملتقى 25 عملًا فنيًا من خلال لوحات مستلهمة من الطبيعة المكانية والبيئة الريفية وتم المزج فيها بين مظاهر الصحراء والزراعة والماء والسماء ولوحات تعبيرية عن المجتمع الريفي والحضارة الفرعونية وأنماط البيئة .

ويهدف الملتقى إلى إثراء الفن التشكيلي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة ويعمل على تنشيط السياحة وفتح أبواب جديدة لدعوة مختلف دول العالم لزيارة مصر بوجه عام والفيوم على وجه الخصوص.

قدم محافظ الفيوم شكره للقائمين على الملتقى ولقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم مطالبًا الوفود المشاركة بنقل الصورة إلى بلادهم بما شاهدوه من مميزات على أرض الواقع بقرية تونس معربًا عن أمله بالتوسع بمثل هذه الفاعليات، كما أكد على العمل من خلال الفريق الواحد وروح التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات

وأشاد بالأعمال الفنية المعروضة بالملتقى والتي عبرت عن البيئة الريفية والمجتمع البدوي مشيرًا إلى أهمية تلك الملتقيات في نقل الصورة السياحية المناسبة لمختلف دول العالم، وعقب ذلك تم منح شهادات التقدير للمشاركين بالملتقى وتم تقديم فقرة فنية من الغناء البدوي.
جامعة الفيوم تشارك في ملتقى أرسينوي الدولي للفن المعاصر.. صور
جامعة الفيوم تشارك في ملتقى أرسينوي الدولي للفن المعاصر.. صور
جامعة الفيوم تشارك في ملتقى أرسينوي الدولي للفن المعاصر.. صور
جامعة الفيوم تشارك في ملتقى أرسينوي الدولي للفن المعاصر.. صور

موضوعات متعلقة

مشاركات متميزة لذوي الإعاقة في ملتقى "أولادنا".. صور

افتتاح ملتقى عشتار بساقية الصاوي

بدء فاعليات الملتقى الدولي الثاني للنحت والخزف بفنون جميلة المنيا

غدا.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بمستشفى 57357

قناطر أسيوط الجديدة في عيون التشكيليين.. 30 فنانا يوثقون المشروع فى لوحات.. وإنشاء متحف يحكي عظمة الإنجاز الكبير.. صور

الفيوم تستعد لانطلاق المهرجان الثامن للخزف والحرف اليدوية بقرية تونس

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 | خدمات

صور لعرائس قبل وبعد المكياج تثير ضجة على السوشيال ميديا

إليسا تلغي متابعة نوال الزغبي مجددا

حبس سائق لاتهامه باغتصاب بائعة مناديل بمنطقة حلوان

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجمعة .. فيديو

ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

نجاة رئيس دولة عربية من محاولة اغتيال

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

جريمة فى شبرا الخيمة.. الزبادو المنوم كلمة السر فى خطف سائق توك توك وقتله

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 مارس 2019

أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي
أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين
التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو
العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟