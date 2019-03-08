فوائد غير متوقعة لتناول هذا المشروب على الريق

يساعد تناول الماء الدافئ والليمون على تعزيز مناعة الجسم ويساعد على حمايتك من نزلات البرد والإنفلونزا لغناه بفيتامين C ، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفلافونويد ، والمركبات التي تسمى limonins



فيما يلي فوائد يقدمها موقع" powerofpositivity " لشرب الماء الساخن مع الليمون قد تفيدك:



- خفف احتقان الجيوب الأنفية .. تناول الماء الساخن في الصباح يمكن أن يزيل الجيوب الأنفية ويساعدك على التنفس بشكل أفضل. يمكن إضافة الليمون تعزيز نظام المناعة الخاص بك



- يعزز صحة الهضم ..يساعد الماء الدافئ على توسيع الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى الأمعاء ، مما يساعد على تسريع عملية الهضم. يساعدك الماء الدافئ أيضًا على الحفاظ على رطوبة المياه أكثر من الماء البارد ،



- يهدئ الجهاز العصبى .. يمكن أن يساعدك شرب الماء الدافئ على الاسترخاء والشعور



- يخفف الإمساك.. الماء الساخن يحفز الأمعاء ويضمن لك الحفاظ على نظام صحي في الجهاز الهضمي و يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وضمان حركات الأمعاء العادية.



- يبقيك رطبًا.. الماء الدافئ يساعدك على البقاء أكثر رطوبة من الماء البارد لأن الجسم يمتص الماء الدافئ بسرعة أكبر سوف يساعدك الليمون في الحفاظ على رطوبتك أيضًا بسبب محتوى الماء العالي والنكهة المنعشة



- تخفيف الوزن ..يساعد شرب الماء الساخن على تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك ، مما يساعدك على إنقاص الوزن



-يزيد الدورة الدموية.. يمكن أن يساعد تناول كوب من الماء مع الليمون كل صباح زيادة الدورة الدموية بسبب مضادات الأكسدة القوية والمغذيات الموجودة التي تساعد على زيادة مستويات الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.