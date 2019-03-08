ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فتحي: خبرة الأهلي كبيرة في التعامل مع الترتان وضغوط جماهير فيتا كلوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:58 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الفريق غدا أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فتحي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم قائلا: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى التأهل لدور الثمانية في البطولة والأهلي اعتاد دائما على اللعب من أجل الفوز دون النظر لظروف المنافس أو طبيعة الأجواء المحيطة بالمباراة».

وعن أرضية ملعب المباراة قال فتحي: «النجيل الصناعي يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، ولكننا خضنا المران على ملعب المباراة أمس، ونستكمل التحضيرات بمران آخر اليوم؛ للتأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة».

وأضاف فتحي: «لدينا من الخبرات ما يؤهلنا كلاعبين للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة كما سبق، وخضنا لقاءات متعددة على ملاعب الترتان منها مباراة وفاق سطيف الموسم الماضي».

وعن مستوى فريق فيتا كلوب قال فتحي: «الفريق الكونغولي جيد ولديه عناصر مميزة ومسألة جماهيره وحماسها اعتدنا عليها ولا تزعجنا كثيرا فالجماهير لا تشارك في اللقاء ولكن تؤدي دورها من المدرجات ومثل هذه الأجواء اعتدنا عليها، وقادرون على التعامل معها ».

ترشيحاتنا

نتائج دوري ابطال اوروبا.. يونايتد في دور الـ8 وخروج الريال وسان جيرمان الأبرز.. فيديو

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو

فاطمة الرشود.. أول امرأة تكلف بمنصب قيادي في الحرمين الشريفين

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو

الأزهري: الله يختص الجنود ويصطفيهم إليه شهداء.. فيديو

تاجر مخدرات غبي.. يحمل 15 ألف قرص مخدر في كيس شفاف داخل كمين

شيخ الأزهر : المتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد

جريمة فى شبرا الخيمة.. الزبادو المنوم كلمة السر فى خطف سائق توك توك وقتله

توقيف سياسي جزائري حاول اقتحام المستشفى المعالج لـ بوتفليقة بجنيف

صديق اليوم عدو الغد .. كيف أفسدت زوجة النحاس علاقة الزعيم الوفدي برفيقه مكرم عبيد باشا

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمة أسير فلسطينى تحكي معاناتهم من جنود الاحتلال.. فيديو
والد الشهيد عمرو عبد الظاهر: زرعنا فيه الحب والإخلاص للوطن.. فيديو
النائب العام السعودى يوجه بالقبض على مواطن يثير النعرات القبلية..فيديو
الطريقة الصحيحة لوضع اللوسيون على الشعر.. فيديو
والدة الشهيد رمضان عثمان: ابني تمنى الشهادة ونالها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟