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رياضة

طارق خيري: لن نفرط في الفوز بلقب دوري السوبر

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:20 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين في الموسم الجاري، بعد أن توج بلقب دوري المرتبط في وقت سابق.

وقال "خيري"، إن الفريق يسير بشكل مميز، وأن خسارة مباراة لن تؤثر على إصرار اللاعبين نحو التتويج باللقب، خاصة أن الفريق افتقد لجهود العديد من اللاعبين؛ بسبب الإصابات خلال الفترة الماضية.

وشدد خيري على أن الموسم الحالي صعب للغاية؛ بسبب الإصابات العديدة، وتلاحم المباريات ما بين دوري السوبر وكأس مصر ومباريات بطولة إفريقيا، لافتا إلى أن الفريق يحتاج كل الدعم من أجل المنافسة على الفوز بالألقاب والبطولات التي يشارك بها؛ من أجل إسعاد الجماهير.

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