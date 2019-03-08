عمر السومة يقود الأهلي إلى فوز قاتل أمام القادسية

تغلب فريق أهلي جدة على نظيره فريق القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



افتتح فريق القادسية التسجيل عبر لاعبه بيسمارك فيريرا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 31 وتعادل بعدها للأهلى المدافع ادريلان سانتوس من رأسية قوية في الدقيقة 37 وينجح عمر السومة فى تسجيل هدف قاتل فى الوقت بدل الضائع.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 40 نقطة ويحتل المركز الخامس فيما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.