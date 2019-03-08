سوق السيارات المستعملة.. أسعار الموتوسيكل مونستر 796 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

جذب الموتوسيكل مونستر 796 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرض السيارات.



وتنوعت اسعار الموتوسيكل فى مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار مونستر 796 من 100 ألف إلى 130 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة الموتوسيكل.



ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق اسعار الموتوسيكل مونستر 796 .

