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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته عصر غد استعدادا لـ جورماهيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:05 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، خوض المران الأخير، غدا السبت، في الثالثة عصرا، على ملعب النادي.

ويسافر الزمالك عقب أدائه المران الأخير، إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، الأحد (10 مارس).

ويواجه أبناء ميت عقبة، فريق جورماهيا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، على استاد برج العرب.

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