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رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على الطيران بثلاثية نظيفة في الدوري

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا، على حساب نظيره، فريق الطيران، 3-صفر، في اللقاء الذي أقيم بينهما، عصر اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، واصل خلالها الاهلي عروضه القوية، محققا فوزا مهما بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي: ٢٥-١٣ و٢٥-١١ و٢٥-١٨.

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