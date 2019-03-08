رجال طائرة الأهلي يفوز على الطيران بثلاثية نظيفة في الدوري

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا، على حساب نظيره، فريق الطيران، 3-صفر، في اللقاء الذي أقيم بينهما، عصر اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، واصل خلالها الاهلي عروضه القوية، محققا فوزا مهما بنتيجة 3 أشواط نظيفة.



وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي: ٢٥-١٣ و٢٥-١١ و٢٥-١٨.