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أخبار البلد

إحباط تهريب أجهزة تجسس في مطار برج العرب

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:17 م
صدى البلد
نورهان خفاجي و محمد يحيى
أحبطت جمارك مطار برج العرب، محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتتبع (GPS)، أخفاها راكب مصري حول جسده، وداخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات لبيعها داخل الأسواق.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من مطار القاهرة (ترانزيت) إلى برج العرب «دولي/ داخلي»؛ اشتبه كلا من محمود الجزار مأمور الحركة وطه الشهاوى مأمور الأمن الجمركى فى راكب مصرى قادم من أثينا إلى الإسكندرية، فتقرر تشكيل لجنة من محمود الجزار وعاصم صومع ومصطفى حسين مأمورى الحركة، لتفتيش أمتعة الراكب وهو ذاتيا، فتبين وجود 5 أجهزة تنصت وتتبع (GPS) و٥ فلاشات ميموري مزودة بمايكروفون وبها إمكانية التسجيل.

واتخذ محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

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