المترو ينفي نشوب حريق بمحطة شبرا الخيمة ويؤكد انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة



أكدت الشركة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن ما حدث عبارة عن حدوث حريق محدود نشأ خارج المحطة بجوار سور المحطة؛ نتيجة اشتعال النيران في بعض المخلفات وأن حركة مترو الأنفاق بالمحطة وبخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام.



وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول حريق شب في محطة شبرا الخيمة.