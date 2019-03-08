أستاذ بجامعة الأزهر يكشف طريقة جديدة لعلاج إصابات مفصل الكاحل

افتتح فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر الدولي الثالث عشر لأطباء العظام والروماتيزم "AROM" بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور بهاء قرنه استاذ جراحة العظام ورئيس المؤتمر، بمشاركة أساتذة جراحات العظام والروماتيزم بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية والعربية.



قدم الدكتور فيصل زايد، أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر، بحثًا جديدًا استعرض خلاله طريقة علاج جديدة لإصابات مفصل الكاحل رخيصة الثمن.



وأكد زايد أن إصابات مفصل الكاحل العلوية شائعة جدًا حيث أن ما يقرب من 5٪ إلى 10٪ من الإصابة بالتواء في الكاحل و 23٪ من جميع كسور الكاحل تكون بسبب إصابة أربطة الكاحل العلوية. وأضاف بأن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم نتائج التثبيت المعلق بطريقة حديثة باستخدام رباط تعويضي مصنع يدويًا من تصميمه مكون من زرار معدني وخيوط عالية الكفاءة في حالات الإصابات الحادة في أربطة الكاحل العلوية.



أجريت الدراسة على 20 مريضًا (متوسط العمر) يعانوا من إصابات حادة تمت معالجتها بهذه الطريقة الحديثة في قسم جراحة العظام بمستشفيات جامعة الأزهر في الفترة بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2017، وخضع المرضى للمتابعة لفترة تتراوح من ٣ إلى ٩ أشهر، وجاءت نتائج الدراسة لتشير إلى نجاح هذه الطريقة بنسبة ٩٧٪ من إجمالي ١٠٠ درجة طبقًا لتقييم الجمعية الأمريكية لإصابات الكاحل والقدم، وأنها تمثل علاجًا ممتازًا لإصابات أربطة مفصل الكاحل العلوية، بالإضافة لكونها طريقة موفرة جدًا ماديًا إذا ما تم مقارنتها بالبدائل الجراحية الأخرى.



جدير بالذكر أن فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة كرم الدكتور فيصل زايد استاذ جراحات العظام المساعد بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة على هامش المؤتمر.