ننشر توصيات مؤتمر نوعية طنطا لتنشيط السياحة في مصر

اعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عن توصيات مؤتمر كلية التربية النوعية المنعقد فى الغردقة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة بعنوان " الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط السياحة لتنمية الاقتصاد القومى.



واختتمت فعاليات المؤتمر، اليوم، ومن اهم توصياته انشاء مركز لتسويق الابحاث العلمية والاهتمام بالدراسات الخاصة بالتراث المصرى الفرعونى والاسلامى والقبطى بما يعمل على جذب السائحين الاجانب وتنشيط السياحة الخارجية للنهوض بالاقتصاد القومى وتشجيع المشروعات الصغيرة الفنية التى تنتج التذكارات السياحية المصرية وتشجيع الابحاث العلمية فى مجال التربية الفنية والاستفادة من مخرجاتها البحثية وتطبيقاتها العملية لانتاج اعمال فنية تعمل على الجذب السياحى وتدريب اخصائى تكنولوجيا التعليم على تحليل مواقع الويب السياحية المصرية للمساعدة على اشهارها على مواقع البحث.



وأضاف نائب رئيس الجامعة ان التوصيات تتضمن تشجيع الباحثين والمتخصصين فى الموسيقى لتقديم دراسات وابحاث علمية حول الأغنية السياحية المصرية للتعرف على مقومات السياحة المصرية والتعريف بانواعها المختلفة العلاجية والدينية والبيئية والثقافية واقامة المهرجانات الموسيقية والفنية والرياضية فى المناطق السياحية



وقال الشيخ ان اهم توصيات تكنولوجيا التعليم كانت فى ضرورة الاستفادة من التقنيات التكنولوجية ومنها الهولوجرام فى تنشيط السياحة فى مصر لتجسيد اساطير الفن والثقافة والمعالم السياحية لدعم جهود وزارة السياحة والعمل على انتاج متحف افتراضية كنوز مصر السياحية والآثرية ونشرها الكترونيا كبرامج دعائية لجذب السائحين لمصر وانشاء قناة تليفزيونية للترويج للسياحة ناطقة باللغات الاجنبية.