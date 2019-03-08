ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر توصيات مؤتمر نوعية طنطا لتنشيط السياحة في مصر

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:09 م
صدى البلد
احمد علي
اعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عن توصيات مؤتمر كلية التربية النوعية المنعقد فى الغردقة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة بعنوان " الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط السياحة لتنمية الاقتصاد القومى.

واختتمت فعاليات المؤتمر، اليوم، ومن اهم توصياته انشاء مركز لتسويق الابحاث العلمية والاهتمام بالدراسات الخاصة بالتراث المصرى الفرعونى والاسلامى والقبطى بما يعمل على جذب السائحين الاجانب وتنشيط السياحة الخارجية للنهوض بالاقتصاد القومى وتشجيع المشروعات الصغيرة الفنية التى تنتج التذكارات السياحية المصرية وتشجيع الابحاث العلمية فى مجال التربية الفنية والاستفادة من مخرجاتها البحثية وتطبيقاتها العملية لانتاج اعمال فنية تعمل على الجذب السياحى وتدريب اخصائى تكنولوجيا التعليم على تحليل مواقع الويب السياحية المصرية للمساعدة على اشهارها على مواقع البحث.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان التوصيات تتضمن تشجيع الباحثين والمتخصصين فى الموسيقى لتقديم دراسات وابحاث علمية حول الأغنية السياحية المصرية للتعرف على مقومات السياحة المصرية والتعريف بانواعها المختلفة العلاجية والدينية والبيئية والثقافية واقامة المهرجانات الموسيقية والفنية والرياضية فى المناطق السياحية

وقال الشيخ ان اهم توصيات تكنولوجيا التعليم كانت فى ضرورة الاستفادة من التقنيات التكنولوجية ومنها الهولوجرام فى تنشيط السياحة فى مصر لتجسيد اساطير الفن والثقافة والمعالم السياحية لدعم جهود وزارة السياحة والعمل على انتاج متحف افتراضية كنوز مصر السياحية والآثرية ونشرها الكترونيا كبرامج دعائية لجذب السائحين لمصر وانشاء قناة تليفزيونية للترويج للسياحة ناطقة باللغات الاجنبية.

ترشيحاتنا

يانيفسكي بعد خسارة مازيمبي: كنا الأفضل.. وراض عن اللاعبين

توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

فى عيد ميلاد سميحة أيوب.. خسرت أموالها بسبب فيلم.. ووفاة ابنها فى أمريكا أصابها بالصدمة

توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو

شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب إسرائيل

تامر حسني يعرض التمثيل على العريس صاحب الرقصة الشهيرة بـ فيسبوك

توفيق عكاشة يحذر: تغيير شامل في الخريطة العالمية عام 2025.. فيديو

ضحية جديدة للكلاب الضالة.. كلب مسعور ينهش طفلا بشبرا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

وزير المالية يكشف مصدر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو
أديب: مينفعش نكون ماشيين في طريق التنمية وموظف مدمن يودينا في 60 داهية
أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء
عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟