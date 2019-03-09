زكريا ناصف عن قائمة المنتخب: رؤية المدير الفني غير واضحة.. فيديو

أكد الكابتن زكريا ناصف، أن رؤية المدير الفني للمنتخب الوطني، خافيير أجيري، غير واضحة فيما يخص إعداد قائمة اللاعبين المشاركين في المنتخب، استعدادًا لخوض مباريات ودية قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



وأضاف «ناصف» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «تم ضم لاعبين واستبعاد آخرين لأسباب غير منطقية، مثل حارس المرمى عواد، في مقابل ضم جنش وعامر عامر»، لافتًا إلى أنها رؤية غير واضحة للمدير الفني.



وتساءل الكابتن زكريا عن معايير استبعاد أو ضم اللاعب لقائمة المنتخب: «هل يعتمد على أدائه في الدوري؟، أم احترافه في النادي رغم عدم مشاركته مثل النني؟».