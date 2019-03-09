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رياضة

توتنهام يسعى لتخطي ساوثهامبتون بالبريميرليج.. اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 08:45 ص
توتنهام
توتنهام
محمد رشاد
يحل فريق توتنهام ضيفًا ثقيلا أمام ساوثهامبتون بملعب «سانت ميريز» في الخامسة مساء اليوم السبت بالجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويبحث السبيرز عن تعزيز مكانه فى المركز الثالث بجدول «البريميرليج» حيث يمتلك 61 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

ويخوض توتنهام المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بروسيا دورتموند الألماني بالفوز 3-0 في مجموع المواجهتين.

وفى مباراة تقام فى نفس التوقيت يستضيف كريستال بالاس نظيره برايتون بحثا عن الثأر من خسارته فى الدور الأول بنتيجة 3-1.

وهذه المواجهة صراع لتأمين المراكز والابتعاد عن منطقة الخطر حيث يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، بينما يأتى برايتون فى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

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