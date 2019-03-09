برلمانى: الإرهاب أظهر عجز المجتمع الدولي عن حماية نفسه

قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن يوم الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة، لافتا إلى أن هذا اليوم هو مناسبة خالدة تؤكد أن مصر لم ولن تنسى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتضحياتهم الطاهرة لتظل راية الوطن خفاقة، كما أن مصر تحتفل بهذا اليوم لتذكر أبنائها أن هذا الوطن به شهداء أبرار قدموا أرواحهم الذكية فداءا للوطن وآخرون ما زالوا على قيد الحياة ينتظرون دورهم لنيل هذا الشرف الغالي.



وأضاف الجوهري خلال مؤتمر " معا يد واحدة ضد الإرهاب"، للاحتفال بيوم الشهيد، أن مصر مقبرة الغزاة ودرع الحماية للمنطقة كلها كما أنها قدمت خيرة شبابها ورجالها إبان الحملة الفرنسية وطيلة فترة الاحتلال الانجليزي من أجل جلاء المستعمر، مؤكد أن تزايد أعداد الشهداء لا يزيد المصريون ورجال الجيش والشرطة إلا عزما وإصرارا على استكمال المسيرة حتى ينالوا الشهادة ويلحقوا بزملائهم.



وطالب الجوهري الجميع بالتكاتف من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه لتسير قافلة التنمية والنمو الاقتصادي ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بجميع ربوع مصر الغالية، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح أحد أهم الظواهر الخطيرة في عالمنا المعاصر وأصبح التصدي له من أهم المشاكل التي تواجه الدول حاليا.



وأضاف الجوهري أن الإرهاب أظهر عجز المجتمع الدولي عن حماية نفسه نظرا لأن الإرهاب هو الذي يدمر الدولة ويعطل التنمية ويدمر التراث وينشر الفكر الظلامي ويبث الرعب والفزع ويشرد الأسر وينشر التعصب والكراهية والعنف والقتل وسفك الدماء بديلا عن التسامح وقبول الآخر.



وأشار الجرهري إلى إيواء بعض الدول للعناصر الإرهابية بالإضافة إلى وجود مشاكل إجرائية من حيث تحديد وتصنيف الجماعات الإرهابية، موضحا أن هذه الأسباب تبين فشل الجهود الدولية في إصدار معاهدة دولية لمقاومة الإرهاب بسبب تباين مواقف بعض الدول في تناول أسباب الظاهرة وسبل القضاء عليها وتقسيم الجرائم التي تدخل في نطاق الإرهاب.