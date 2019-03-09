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حوادث

وزير العدل يقرر افتتاح فرع توثيق بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية

السبت 09/مارس/2019 - 01:04 م
وزارة العدل
وزارة العدل
أ ش أ
قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، إنشاء فرع توثيق بالنادي الأوليمبي يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره بالنادي الأوليمبي بالمحافظة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.

ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير العدل، والذي تضمن أن يعمل فرع التوثيق بالنادي الأوليمبي ثلاثة أيام من كل أسبوع (السبت، والأحد، والاثنين).

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