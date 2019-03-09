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حوادث

إصابة 23 شخصا في اصطدام أتوبيس سياحي بمقطورة غرب الإسكندرية

السبت 09/مارس/2019 - 02:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أصيب 23 راكبا في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات السياحية بمقطورة سيارة نقل بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي غرب الإسكندرية.

كان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد تلقى إخطارا من مدير إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي ومقطورة أمام كافتيريا المهدي بالطريق الصحراوي دائرة قسم العامرية ووجود مصابين.

وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بعد الفحص أنه خلال سير المقطورة بالطريق المشار إليه اصطدم بها من الخلف الأتوبيس السياحي مما أسفر عن إصابة 23 راكبا تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج.. وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب مهندس فني لبيان سبب الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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