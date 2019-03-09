السفارة الأمريكية تربط بين ثورة 1919 واليوم العالمي للمرأة

هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة الشعب المصري بالذكرى المئوية لثورة 1919، كما قرنت هذه الذكرى باليوم العالمي للمرأة.



وربطت السفارة الأمريكية ، بين اليوم العالمي للمرأة الذي وافق أمس الجمعة 8 مارس ومئوية ثورة 1919 التي توافق اليوم السبت 9 مارس الجاري؛ حيث أبرز دور النساء في الثورة، وكيف ساهمن في إنهاء الاستعمار وتحقيق الاستقلال لوطنهن.



وقالت السفارة في بيان لها: «احتفلنا أمس باليوم العالمي للمرأة 2019، واليوم 9 مارس، نهنئ المصريين بالاحتفال بالذكرى المئوية لثورة 1919 التي شاركت فيها النساء المصريات لإنهاء الاستعمار وتحقيق الاستقلال لبلدهن».



وتابعت: «نحتفل مع مصر اليوم بذكرى ثورة عام 1919، تمامًا كما نحتفل بثورتنا يوم 4 يوليو»، مؤكدة: «نرجو أن يستمر ازدهار بلادنا والاستفادة من صداقتنا المتبادلة كل يوم!».