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أخبار البلد

السفارة الأمريكية تربط بين ثورة 1919 واليوم العالمي للمرأة

السبت 09/مارس/2019 - 03:33 م
مشاركة النساء في
مشاركة النساء في ثورة 1919 - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة الشعب المصري بالذكرى المئوية لثورة 1919، كما قرنت هذه الذكرى باليوم العالمي للمرأة.

وربطت السفارة الأمريكية ، بين اليوم العالمي للمرأة الذي وافق أمس الجمعة 8 مارس ومئوية ثورة 1919 التي توافق اليوم السبت 9 مارس الجاري؛ حيث أبرز دور النساء في الثورة، وكيف ساهمن في إنهاء الاستعمار وتحقيق الاستقلال لوطنهن.

وقالت السفارة في بيان لها: «احتفلنا أمس باليوم العالمي للمرأة 2019، واليوم 9 مارس، نهنئ المصريين بالاحتفال بالذكرى المئوية لثورة 1919 التي شاركت فيها النساء المصريات لإنهاء الاستعمار وتحقيق الاستقلال لبلدهن».

وتابعت: «نحتفل مع مصر اليوم بذكرى ثورة عام 1919، تمامًا كما نحتفل بثورتنا يوم 4 يوليو»، مؤكدة: «نرجو أن يستمر ازدهار بلادنا والاستفادة من صداقتنا المتبادلة كل يوم!».

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