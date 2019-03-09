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تطوير العشوائيات: روضة السيدة قضت على مشاكل مزمنة فى تل العقارب

السبت 09/مارس/2019 - 06:21 م
صدى البلد
هاني حسين
قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن منطقة روضة السيدة كانت تسمى بتل العقارب سابقا، لأنه المنطقة كان بها تلال من القمامة تصل إلى 12 مترا وعشوائية كبيرة أدت إلى انتشار العقارب.

وأضاف " صديق " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المنطقة كان بها حوالي 560 أسرة ومتوسط عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة 5 على الأقل وكانوا يعيشون في حالة صحية وأخلاقية وبيئية ونفسية سيئة للغاية.

وتابع:" تطوير العشوائيات قائم على التطوير العمراني، ويساعد وزارة الصحة على توفير بيئة صحية مناسبة، ويساعد الأمن على تسجيل هذه المناطق لحصر العناصر الإرهابية التي تتخلل وسط المناطق العشوائية".

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