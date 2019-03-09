زوجة الشهيد عادل رجائي: مش هقلع الاسود إلا لما جنودنا يطهروا مصر.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة الشهيد عادل رجائي، إنها لن تقوم بخلع الملابس السوداء إلا عندما تنتصر مع الجنود علي الإرهاب.



وأضافت "زين العابدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «أنا مش هقلع الإسود يا شعب مصر إلا لما جنودنا يطهروا كل بقعة أرض في حدودنا الأربعة من الإرهاب».



وتابعت: «هقلع الأسود إزاي وكل يوم بيموت شهيد، هقلع الأسود إزاي وأنا دموعي لا تجف علي فراق شهدائنا»، موضحه: «هفضل لابسه الاسود حتي يُعدم رءوس الافاعي الموجودين في سجون مصر، وهلبس أبيض يوم ما أشوف بلدي وهي بتزغرد من الفرح يوم ما بلدنا تنتصر علي الإرهاب».

