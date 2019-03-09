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رياضة

فيتا كلوب يفاجئ الأهلي بهدف قبل نهاية المباراة ..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 07:53 م
صورة سابقة من جانب
صورة سابقة من جانب الفريقين
حسن العمدة
أحرز تيسلا كسدينا الهدف الاول لفريقه فيتا كلوب في شباك الأهلي، بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الشهداء في الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف فيتا في الدقيقة 84 عن طريق تيسلا كسدينا من تسديدة قوية لتصطدم في محمد هاني وتغير اتجاهها وتسكن شباك علي لطفي .

وتضم المجموعة الرابعة ، هم الاهلي ، سيمبا التنزاني ، شبيبة الساورة ، فيتا كلوب .

- الأهلي 7 نقاط .
- سيمبا التنزاني 6 نقاط .
- شبيبة الساورة 5 نقاط .
- فيتا كلوب 4 نقاط .

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