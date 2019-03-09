عبدالله الرويشد يهنئ أسماء لمنور.. والأخيرة ترد: شكرا أستاذنا

ردت الفنانة أسماء لمنور على تهنئة الفنان الخليجي عبدالله الرويشد لها، بمناسبة طرح ألبومها الجديد «أوساط النجوم 2019»، بعدما كتب الرويشد عبر حسابه على تويتر، قائلًا: «شكرا للصوت الذي دائما ينير الفن العربي اختي #أسما_لمنور سعيد بلقائك وسعيد بالبومك الجديد».



و ردت أسماء لمنور على تغريدة الرويشد، بتغريدة أخرى، قالت فيها: «شكرا ليك استاذنا الكبير والف مبروك الالبوم الجديد .. محبتي الدائمة».



ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية متنوعة هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».



وتتعاون أسماء لمنور في ألبومها، مع عدد من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم: حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، والمايسترو المصري هاني فرحات، وآخرون.