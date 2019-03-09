مانشستر سيتي يبتعد بالصدارة عن ليفربول محمد صلاح بثلاثية في واتفورد.. فيديو

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.



سجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول من تمريرة بينية وصلت لـ أجويرو الذي أهداها لرحيم الذي أودعها الشباك.



وعاد السيتي للكرة وأحرز الهدف الثانٍي عبر سترلينج من تمريرة عرضية أرضية، ليعود النجم الإنجليزي ويسجل "الهاتريك" وبعد مراوغة مدافعي واتفورد في منطقة الجزاء، وأصبح رصيده 15 هدفا هذا الموسم أي على بعد 3 أهداف ليعادل صاحب المركز الأول أجويرو صاحب الـ 18 هدفا.



وسجل الإسباني جيرارد ديليفو هدف التقليص لـ واتفورد قبل نهاية اللقاء.



واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول في نسبة وصلت لـ 70%، ولم يصل فريق واتفورد إلى مناطق الخطر للستي نهائيًا حيث لم يسدد ولا تسديدة.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.