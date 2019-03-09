ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مانشستر سيتي يبتعد بالصدارة عن ليفربول محمد صلاح بثلاثية في واتفورد.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 09:37 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.

سجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول من تمريرة بينية وصلت لـ أجويرو الذي أهداها لرحيم الذي أودعها الشباك.

وعاد السيتي للكرة وأحرز الهدف الثانٍي عبر سترلينج من تمريرة عرضية أرضية، ليعود النجم الإنجليزي ويسجل "الهاتريك" وبعد مراوغة مدافعي واتفورد في منطقة الجزاء، وأصبح رصيده 15 هدفا هذا الموسم أي على بعد 3 أهداف ليعادل صاحب المركز الأول أجويرو صاحب الـ 18 هدفا.

وسجل الإسباني جيرارد ديليفو هدف التقليص لـ واتفورد قبل نهاية اللقاء.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول في نسبة وصلت لـ 70%، ولم يصل فريق واتفورد إلى مناطق الخطر للستي نهائيًا حيث لم يسدد ولا تسديدة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ترشيحاتنا

شريف عبد الفضيل: سبب وحيد لخسارة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

ماكرون يدعو السيسي لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

الإخواني عمرو عبد الهادي : هل يعقل أن يطارد الأمن والدة معتز مطر ذات السبعين عاما وتهرب منهم .. الإخوان في مصر سطحيين وحملة الإعلامي الهارب فاشلة والمصريين سيبلغون عن من يحدثون ضجيج الصفافير

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

لأول مرة.. ناسا تنشر صورًا مذهلة لطائرتين تخترقان جدار الصوت

12 علامة خطيرة تكشف عن نقص فيتامين د في جسمك

حقيقة وفاة ماجد المهندس إثر حادث سير مروع

نبيل الحلفاوي: الأهلي سيتأهل لدور الثمانية من مصر

بعد 20 دقيقة.. صدمة للأهلي.. الشناوي يخرج محمولاً على نقالة.. وعلي لطفي بديلاً له

هاري كين يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

فيديو

والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو
والدة شهيد توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أمهات الإرهابيين.. فيديو
أرملة الشهيد المنسي: زوجي ترك لي تركة كبيرة من الفخر.. فيديو
والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو
شاهد.. السيسي يطالب قيادات الدولة بضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟