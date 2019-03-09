ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي : كوهين طلب الحصول على العفو لكن طلبه قوبل بالرفض

السبت 09/مارس/2019 - 09:45 م
صدى البلد
أ ش أ

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن أن محاميه الخاص السابق مايكل كوهين طلب منه الحصول على عفو مباشر ، غير انه رفض الاستجابة لهذا المطلب .

ونقلت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله " إن المحامي المحتال - كوهين - كذب أمام الكونجرس رغم أداء اليمين ، زاعما انه لم يطلب منى العفو على الإطلاق".

واستطرد ترامب يقول " لقد طلب منى العفو المباشر ولكنني رفضت منحه هذا العفو".

وكان كوهين قد أعلن في شهادته أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي في الأسبوع الماضي انه لم يطلب العفو من ترامب على الإطلاق ، وانه لن يوافق على الإقدام على مثل تلك الخطوة .

تجدر الإشارة إلى أن كوهين اعتبر مذنبا في أواخر العام الماضي بارتكاب عدة جرائم من بينها انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية لترامب والتحايل على الضرائب والكذب على الكونجرس ، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 3 أعوام في شهر ديسمبر المنصرم ، ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ هذا الحكم في السادس من مايو المقبل .

ترشيحاتنا

بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

وائل جمعة يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

الأهلي يخسر من فيتا كلوب ويتصدر مجموعته بفارق الأهداف

فيتا كلوب يفاجئ الأهلي بهدف قبل نهاية المباراة ..فيديو

من المرج لـ حلوان.. شمس تعلم الناس خبايا المترو: ده لعبتي

شاهد.. نجيب ساويرس ينتقد الكول تون على الموبايلات

وصول سفينة حربية تركية إلى قاعدة عسكرية سودانية

نكشف حقيقة تراجع مستوى نجم الاتحاد السكندري وأزمته مع بلاده

فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

فيديو

والد الشهيد الشبراوي: ابني كان يصر على التواجد في سيناء لدحر الإرهاب.. فيديو
والدة شهيد توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أمهات الإرهابيين.. فيديو
أرملة الشهيد المنسي: زوجي ترك لي تركة كبيرة من الفخر.. فيديو
والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو
شاهد.. السيسي يطالب قيادات الدولة بضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟