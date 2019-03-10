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حوادث

الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يوافق على تجنيس 21 مواطنًا

الأحد 10/مارس/2019 - 09:48 ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية رقم 52 لسنة 2019 بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية قرر يؤذن لـ21 مواطنا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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